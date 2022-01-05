Выставка CES 2022 богата не только на различные мобильные новинки и изобретения, но и на интересные находки в области автомобилестроения. Впечатляющую фишку представила BMW — кроссовер-хамелеон.
BMW показала миру свой новый полностью электрический кроссовер — iX. Главной его фишкой стала особая технология, благодаря которой машина может менять цвет в течение нескольких секунд. «Перекрас» происходит по нажатию кнопки на пульте.
This color changing @BMWUSA #iX is wild! It’s apparently very temperature sensitive so they have a backup in a trailer in case this one gets too hot / cold pic.twitter.com/lXG1Gw0IKY— Out of Spec Studios (@Out_of_Spec) January 4, 2022
Отметим, что на данный момент нет возможности встроить всю цветовую палитру по желанию клиента. Компания продемонстрировала смену цвета только в трех оттенках: белый, темно-серый и бело-серый — диапазон довольно узок.
Кроме того, пользователь Twitter с Out of Spec Studios написал, что краска BMW iX чувствительна к температуре. Из-за этого автобренд привез на выставку сразу два автомобиля на случай, если демонстрационный образец слишком нагреется или переохладится.
BMW HAS A COLOR CHANGING CAR IN LAS VEGAS RIGHT NOW! #CES2022 pic.twitter.com/vgKMDiRedE— The Kilowatts 🚗⚡️ (@klwtts) January 5, 2022
BMW анонсировала эту технологию еще в декабре 2021 года, однако принципы работы такого мгновенного «перекраса» пока не разглашаются.
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