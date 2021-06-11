24 июня Microsoft проведёт презентацию, на которой будет рассказано о новых возможностях операционной системы Windows. При этом компания уже несколько раз намекнула на то, что Windows 10 останется в прошлом, поскольку будет выпущена абсолютно новая версия операционной системы — Windows 11.
Windows 10 была выпущена летом 2015 года, частично унаследовав в себе элементы Windows 7 и 8.1. С тех пор Microsoft не меняла нумерацию этой ОС. Дважды в год (весной и осенью) выходят крупные обновления Windows 10, но изменений и нововведений в них всё меньше, поэтому стало очевидно — каких-либо кардинально новых возможностей там больше не появится.
В последние несколько лет инженеры Microsoft работали над операционной системой Windows 10X, которая предназначалась для принципиально новых компьютерных устройств — с процессорами на базе энергоэффективных ядер ARM и с постоянным подключением к интернету даже в фоновом режиме (как смартфоны). Компания планировала выпустить гибрид планшета и ноутбука с двумя экранами, куда была бы установлена Windows 10X, но разработка этого гаджета была отменена, а вместе с ним — и выпуск этой операционной системы.
По всей видимости, наработки, накопленные при создании Windows 10X, были использованы для создания ещё одной ОС — Windows 11. Можно предположить, что в Microsoft отказались от авантюрной идеи выпуска операционной системы, заточенной под нишевые устройства, поскольку ещё неизвестно, как их примет рынок, а вместо этого решили кардинально улучшить Windows для классических компьютеров и ноутбуков. Подобное уже не раз было в истории компании, так что такой шаг логичен и ожидаем.
Направления, по которым движется Microsoft, тоже вполне прогнозируемы: компания стремится сделать Windows адаптируемой и универсальной, а для этого необходимо, чтобы операционная система был одинаково удобной и на стационарных компьютерах, и на ноутбуках, и на планшетах. Можно предположить, что в Windows 11 будет улучшен дизайн, переработаны встроенные приложения, но самое главное — появится возможность запуска приложений и игр, созданных для Android, поддержка постоянного подключения к интернету.
Также есть вероятность, что Microsoft наконец-то реализует возможность обновлять операционную систему без установки огромных дистрибутивов и прерывания работы. В некотором смысле Windows станет очень близка к Linux и будет представлять собой аналог Android для компьютеров и планшетов. Не будем исключать и то, что Microsoft может раскрыть исходный код Windows 11, сделает операционную систему полностью бесплатной и открытой и призовёт энтузиастов работать над её развитием и адаптацией для разных видов устройств.
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Интересно, придумают ли какую-то монетизацию?