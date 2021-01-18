По данным Reuters, суд в Сеуле приговорил вице-президента Samsung Electronics и фактического руководителя Samsung Group Ли Чжэ Ена к двум с половиной годам тюремного заключения. Его обвиняли во взяточничестве.
Ли Чжэ Ен был арестован в феврале 2017, а в августе того же года суд признал его виновным во взяточничестве, хищении средств компании и даче ложных показаний. Он был приговорён к заключению сроком на пять лет, но спустя год суд заменил реальный срок на условный, а в 2019 году отправил дело на повторное рассмотрение. Год, который Ли Чжэ Ен уже отсидел, скорее всего, будет учтён как часть назначенного срока, и он выйдет на свободу не позднее чем через полтора года.
Следствие доказало в суде, что компания Samsung перевела 43,3 млрд вон (около 38 млн долларов США) на счёт Чхве Сун Силь, подруги бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе. После этого Samsung получила одобрение властей страны на слияние двух своих дочерних структур, а Ли Чжэ Ен смог установить полный контроль над группой компаний Samsung. Пак Кын Хе была отправлена в отставку, а затем под суд с обвинениями в злоупотреблении властью, незаконном давлении на крупные компании и разглашении государственной тайны. Её приговорили к 25 годам заключения и штрафу в размере 17,8 млн долларов США.
До недавних пор формальным главой Samsung Group был Ли Гон Хи, отец Ли Чжэ Ена. В октябре 2020 года в возрасте 78 лет он скончался, после чего полномочия по управлению конгломератом документально перешли к его сыну.
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