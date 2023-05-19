Как можно скорее установите iOS 16.5 и вот почему

Фото: MacRumors
В сети появилась информация о важном исправлении, которое было сделано в свежих версиях ОС от Apple. Подробности собрали в MacRumors.
Ранее мы рассказывали, что Apple выпустила очень много обновлений: помимо iOS 16.5, iPadOS 16.5 и macOS 13.4 апдейты прилетели даже на очень старые устройства, вроде iPhone 6S или MacBook Air 2013. Теперь стало известно, почему компания это сделала.
Согласно источнику, Apple опубликовала отчеты о безопасности для iOS и macOS. Оказалось, что апдейты последних нескольких дней устраняют три серьезные уязвимости WebKit — браузерного движка, на котором работает Safari (а на iOS и другие браузеры). Два эксплойта были закрыты последним «ответом на угрозы», но третий устраняется только сегодня, с iOS 16.5 и macOS 13.4.
Уязвимость в WebKit позволяет злоумышленнику выйти из «песочницы» — изолированной среды веб-контента — и потенциально получить доступ к данным пользователя либо запустить вредоносный код. Apple сообщает, что уязвимость активно эксплуатировалась, поэтому не стоит медлить с обновлением своих устройств.
В сети появилась информация о важном исправлении, которое было сделано в свежих версиях ОС от Apple. Подробности собрали в MacRumors.
Ранее мы рассказывали, что Apple выпустила очень много обновлений: помимо iOS 16.5, iPadOS 16.5 и macOS 13.4 апдейты прилетели даже на очень старые устройства, вроде iPhone 6S или MacBook Air 2013. Теперь стало известно, почему компания это сделала.
Согласно источнику, Apple опубликовала отчеты о безопасности для iOS и macOS. Оказалось, что апдейты последних нескольких дней устраняют три серьезные уязвимости WebKit — браузерного движка, на котором работает Safari (а на iOS и другие браузеры). Два эксплойта были закрыты последним «ответом на угрозы», но третий устраняется только сегодня, с iOS 16.5 и macOS 13.4.
Уязвимость в WebKit позволяет злоумышленнику выйти из «песочницы» — изолированной среды веб-контента — и потенциально получить доступ к данным пользователя либо запустить вредоносный код. Apple сообщает, что уязвимость активно эксплуатировалась, поэтому не стоит медлить с обновлением своих устройств.