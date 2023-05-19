Как можно скорее установите iOS 16.5 и вот почему

Олег

iOS

Фото: MacRumors

В сети появилась информация о важном исправлении, которое было сделано в свежих версиях ОС от Apple. Подробности собрали в MacRumors.

Ранее мы рассказывали, что Apple выпустила очень много обновлений: помимо iOS 16.5, iPadOS 16.5 и macOS 13.4 апдейты прилетели даже на очень старые устройства, вроде iPhone 6S или MacBook Air 2013. Теперь стало известно, почему компания это сделала.

Согласно источнику, Apple опубликовала отчеты о безопасности для iOS и macOS. Оказалось, что апдейты последних нескольких дней устраняют три серьезные уязвимости WebKit — браузерного движка, на котором работает Safari (а на iOS и другие браузеры). Два эксплойта были закрыты последним «ответом на угрозы», но третий устраняется только сегодня, с iOS 16.5 и macOS 13.4.

Уязвимость в WebKit позволяет злоумышленнику выйти из «песочницы» — изолированной среды веб-контента — и потенциально получить доступ к данным пользователя либо запустить вредоносный код. Apple сообщает, что уязвимость активно эксплуатировалась, поэтому не стоит медлить с обновлением своих устройств. 

5
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Вышло официальное приложение ChatGPT для iPhone
Apple выпустила watchOS 9.5, tvOS 16.5 и HomePod 16.5
В iOS 17 можно будет создать цифровую копию своего голоса. Для чего это нужно?
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Телефонные мошенники полностью сменили тактику. Готовьтесь к шквалу и предупредите родных
Какую выбрать «Яндекс Станцию»? Собрали все отличия пяти моделей
Нейросеть показала домашний быт штурмовика из «Звездных войн». Получилось грустно, но атмосферно
Как установить «Сбербанк», «Тинькофф», «Альфа» на любой iPhone и iPad, и сохранить приложения «про запас»

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

0
Redstaf
ну такой бред голубых пиндосов , лучше бы автономность делали гандоны ….
Сегодня в 07:30
#
+624
Paspartu Redstaf
Нужно аккумулятор обновлять, а не прошивку
час назад в 09:14
#
tellurian
+4996
tellurian
Автономность и правда нужно делать лучше.
2 часа назад в 07:50
#
Купить рекламу