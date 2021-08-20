Windows


Microsoft сообщила о выходе ISO-образа бета-версии Windows 11. Журналисты поделились этой информацией на XDA Developers.

С момента презентации 24 июня 2021 года (строго говоря, даже немного раньше) энтузиасты могли протестировать предварительные «сырые» сборки Windows 11, однако её установка была сопряжена с некоторыми трудностями. Например, чтобы поучаствовать в тестировании, нужно было зарегистрироваться в программе Insider Preview, установить стабильную сборку Windows 10 и обновить систему до бета-версии Windows 11. Теперь же процесс можно упростить.

Согласно источнику, в сети появилась официальная ISO-сборка Windows 11. Это означает, что теперь систему можно установить «начисто», без необходимости обновлять уже имеющуюся Windows 10. Кроме того, теперь Windows 11 можно использовать в виртуальной машине, если есть такая потребность.

В ISO-образ включена сборка версии 22000.132 — это та самая система, которая совсем недавно стала доступна в Центре Обновлений Windows (но буквально сегодня обновилась до 22000.160). Журналисты сообщают, что Windows 11 на данном этапе еще не совсем полнофункциональна — в частности, пока нет поддержки Android-приложений и Amazon AppStore. Однако системой вполне можно пользоваться, она работает стабильно. Чтобы загрузить пакет, перейдите по этой ссылке и следуйте подсказкам системы.

Ранее мы показали, как Microsoft обновила несколько стандартных приложений Windows, чтобы они соответствовали дизайну новой ОС. Кроме того, мы рассказали обо всех нововведениях и исправлениях бета-сборки Windows 11 с номером 22000.120. 



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Источник:

XDA Developers XDA Developers

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