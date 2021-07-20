И до, и после релиза Windows 11 вокруг неё происходит немало обсуждений. И это неудивительно — Microsoft не так часто меняет порядковый номер своей главной ОС. Обновление действительно получилось масштабным. И, хотя массовый доступ к апдейту будет открыт еще не скоро, разработчики, инсайдеры и пользователи-энтузиасты устанавливают бета-версию на свои ПК и находят новые интересные фишки.
На очередное нововведение обратил внимание китайской ресурс MyDrivers. Согласно источнику, Microsoft значительно перерисовала всплывающие окна — они стали красивее и удобнее.
Речь идет о «всплывашках», которые появляются на экране при нажатии правой кнопки мыши на каком-то объекте. Ранее это было просто окошко со строчками функционального текста. Теперь же окна преобразились до неузнаваемости: рядом с названием каждого действия появился его значок, скорость и анимация открытия отточили, а сами строки лучше адаптировали для управления пальцами или стилусом на сенсорном экране. При определенной ситуации значки действий появляются одной строкой без подписей в верхней части окошка. К слову, эффект «блюра» тоже изменился — теперь это стиль «матового стекла».
Отдельного внимания достойно окно «Поделиться». Оно стало очень похоже на таковое в iOS/iPadOS — теперь при нажатии «Поделиться» пользователь увидит новое окно с несколькими блоками: среди них будут недавние приложения, недавние и предложенные контакты, а также другие устройства, которые находятся поблизости и могут принять файл.
А как вам рестайлинг новой Windows 11? Поделитесь в комментариях!
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: