Windows 11


И до, и после релиза Windows 11 вокруг неё происходит немало обсуждений. И это неудивительно — Microsoft не так часто меняет порядковый номер своей главной ОС. Обновление действительно получилось масштабным. И, хотя массовый доступ к апдейту будет открыт еще не скоро, разработчики, инсайдеры и пользователи-энтузиасты устанавливают бета-версию на свои ПК и находят новые интересные фишки.

На очередное нововведение обратил внимание китайской ресурс MyDrivers. Согласно источнику, Microsoft значительно перерисовала всплывающие окна — они стали красивее и удобнее.

Windows 11

Речь идет о «всплывашках», которые появляются на экране при нажатии правой кнопки мыши на каком-то объекте. Ранее это было просто окошко со строчками функционального текста. Теперь же окна преобразились до неузнаваемости: рядом с названием каждого действия появился его значок, скорость и анимация открытия отточили, а сами строки лучше адаптировали для управления пальцами или стилусом на сенсорном экране. При определенной ситуации значки действий появляются одной строкой без подписей в верхней части окошка. К слову, эффект «блюра» тоже изменился — теперь это стиль «матового стекла». 

Windows 11

Отдельного внимания достойно окно «Поделиться». Оно стало очень похоже на таковое в iOS/iPadOS — теперь при нажатии «Поделиться» пользователь увидит новое окно с несколькими блоками: среди них будут недавние приложения, недавние и предложенные контакты, а также другие устройства, которые находятся поблизости и могут принять файл.

А как вам рестайлинг новой Windows 11? Поделитесь в комментариях! 



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Источник:

MyDrivers MyDrivers

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