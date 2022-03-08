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Apple iOS iPadOS

Названа дата выхода iOS и iPadOS 15.4

Георгий
6959
iOS

Сегодня Apple на мероприятии заявила, что iOS и iPadOS 15.4 будут доступны для всех пользователей на следующей неделе. Это довольно крупное обновление, которое содержит ряд новых функций.

Ранее мы подробно рассказывали обо всех нововведениях в iOS и iPadOS 15.4. После установки этого апдейта можно будет разблокировать iPhone с маской на лице без использования Apple Watch.

Сегодня на мероприятии Apple представила iPhone 13 и 13 Pro в зеленом цвете, новый iPhone SE, iPad Air с процессором M1, а также Mac Studio.


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Комментарии

banditos
+2
banditos
Обновление 15.4 скрин не отгружает(
9 марта 2022 в 13:27
#
banditos
+2
banditos
Уже прилетело;)
9 марта 2022 в 13:26
#
XANTER
+45
XANTER banditos
Мне не прилетело на 13 про Макс
9 марта 2022 в 14:37
#
XANTER
+45
XANTER
Где мои лайки было почти 900 с копейками. Алло гараж! Приложение не работает невозможно прочитать текст новости!
9 марта 2022 в 02:58
#
+1
vlad91
Нет текста
9 марта 2022 в 02:08
#
Cooper
+21
Cooper
С отображением текста новостей всё в порядке.
9 марта 2022 в 01:31
#
xpeh_lkr
+122
xpeh_lkr
Приложение умерло!
9 марта 2022 в 00:33
#
0
denisba
Тоже была проблема с текстом, помогла переустановка приложения..
9 марта 2022 в 00:30
#
Mers
+568
Mers
У кого не отображается текст в статьях — переустановите приложение!
8 марта 2022 в 23:57
#
+121
franzisonfire Mers
Да это работает)
9 марта 2022 в 00:20
#
Pavel Nikiforov
+381
Pavel Nikiforov
RC похоже выкатили
8 марта 2022 в 23:34
#
–6
Smerch777S
Видимо, это будет последний апдейт, который можно будет устанавливать в России😏😩
8 марта 2022 в 22:53
#
0
ssne
В приложение нет текста, что за хрень
Когда исправите?
8 марта 2022 в 22:46
#
Mers
+568
Mers ssne
Переустанови приложение! У меня все появилось.
8 марта 2022 в 23:50
#
+12
Eredy
2 года приложение не обновляли, сейчас обновят?))
8 марта 2022 в 22:45
#
+12
Eredy Eredy
И мне лайки обнулили до 9? Вроде 630 было 😂
8 марта 2022 в 22:46
#
+6
samOsebe Eredy
А лайки что то важное несут в себе? Все о них говорить начали
8 марта 2022 в 22:52
#
–42
Snowden samOsebe
хороший ты или плохой читатель, вот и всё. 😀
9 марта 2022 в 06:21
#
+6
samOsebe Snowden
это субъективно всё. ведь здесь полно целенаправленных минусаторов которые бегают по постам и оптом минусят всех подряд.
9 марта 2022 в 10:14
#
S.T.A.L.K.E.R.
+82
S.T.A.L.K.E.R.
А у всех зависает приложение и не реагирует на жесты, пока не смахнёшь и не откроешь заново ?!
Вроде днём такого не было 🤔🤔🤔
8 марта 2022 в 22:44
#
Артем Художник
+1
Артем Художник S.T.A.L.K.E.R.
Часто так, и давно, можно не смахивать достаточно выйти и вернутся обратно в приложение)
9 марта 2022 в 08:28
#
Alager Alagerov
+71
Alager Alagerov
Ждём обновление приложения, ничего не прочитать
8 марта 2022 в 22:43
#
+3877
tellurian
Все новости читаются без проблем весь день.
8 марта 2022 в 22:33
#
S.T.A.L.K.E.R.
+82
S.T.A.L.K.E.R. tellurian
На Сайте Да, но не в приложение …
8 марта 2022 в 22:41
#
+121
Paspartu S.T.A.L.K.E.R.
В приложении всё норм. iPhone 12 pro
8 марта 2022 в 23:11
#
+18
MusicXpess S.T.A.L.K.E.R.
Переустановка должна помочь с текстом;)
8 марта 2022 в 23:48
#
+3877
tellurian S.T.A.L.K.E.R.
Именно в приложении. На сайт очень редко захожу.
9 марта 2022 в 06:06
#
+121
Paspartu tellurian
Тоже самое
8 марта 2022 в 22:41
#
+1
Frog
А будет текст виден-то? Ни одной новости прочитать нельзя. В чем проблема?
8 марта 2022 в 22:19
#