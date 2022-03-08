Названа дата выхода iOS и iPadOS 15.4
Георгий Лямин —
6959
Сегодня Apple на мероприятии заявила, что iOS и iPadOS 15.4 будут доступны для всех пользователей на следующей неделе. Это довольно крупное обновление, которое содержит ряд новых функций.
Ранее мы подробно рассказывали обо всех нововведениях в iOS и iPadOS 15.4. После установки этого апдейта можно будет разблокировать iPhone с маской на лице без использования Apple Watch.
Сегодня на мероприятии Apple представила iPhone 13 и 13 Pro в зеленом цвете, новый iPhone SE, iPad Air с процессором M1, а также Mac Studio.
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Рекомендации
Комментарии
+3
С маской только с 12 Айфона. Как специально не для всех.
9 марта 2022 в 02:17
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0
+121
franzisonfire Mers
Да это работает)
9 марта 2022 в 00:20
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RC похоже выкатили
8 марта 2022 в 23:34
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–6
Видимо, это будет последний апдейт, который можно будет устанавливать в России😏😩
8 марта 2022 в 22:53
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0
+12
+12
+6
А у всех зависает приложение и не реагирует на жесты, пока не смахнёшь и не откроешь заново ?!
Вроде днём такого не было 🤔🤔🤔
Вроде днём такого не было 🤔🤔🤔
8 марта 2022 в 22:44
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Артем Художник S.T.A.L.K.E.R.
Часто так, и давно, можно не смахивать достаточно выйти и вернутся обратно в приложение)
9 марта 2022 в 08:28
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8 марта 2022 в 22:44
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Ждём обновление приложения, ничего не прочитать
8 марта 2022 в 22:43
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+3877
S.T.A.L.K.E.R. tellurian
На Сайте Да, но не в приложение …
8 марта 2022 в 22:41
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+18
MusicXpess S.T.A.L.K.E.R.
Переустановка должна помочь с текстом;)
8 марта 2022 в 23:48
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0
Тоже самая ху?ня
8 марта 2022 в 22:21
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