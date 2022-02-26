Российские компании не пустят на ежегодную выставку технологий Mobile World Congress. Об этом написали в Reuters со ссылкой на организатора мероприятия.
Исполнительный директор организатора MWC Джон Хоффман сообщил, что выставку не будут переносить по срокам и она состоится вовремя — с 28 февраля по 3 марта в Барселоне. Джон пояснил, что они следят за ситуацией, но пока не видят необходимости в переносе мероприятия.
Кроме того, Хоффман твердо сказал: «горстка российских компаний» не будет допущена до MWC — на выставке не организуют павильона, посвященного российским разработкам и достижениям. Такое решение обосновано санкциями, наложенными США и рядом стран Центральной и Западной Европы. Организатор уточнил, что на мероприятии не просто не будет российского павильона — ряд компаний и бизнесменов будут буквально под запретом на выставке и не смогут поучаствовать в ней ни под каким предлогом.
Организаторы ожидают, что в MWC примут участие до 60 тысяч человек почти со всего мира.
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Через год сами позовут и денег дадут.
Моя компания за стенд заплатила, за аренду зала заплатила. Сотрудники приехали туда. Гостиница, билеты.
Любой каприз за их деньги!