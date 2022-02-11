Анонимные покупатели комплекта для взлома смартфонов от Cellebrite пожаловались, что он не работает по назначению. Об этом сообщает профильный ресурс 9to5Mac.
Речь идет о компании, которая создала и продает специальные устройства для взлома зашифрованных смартфонов — как iPhone, так и Android-девайсов. Небольшая «коробочка» подключается к устройству через разъем Lightning или USB-C, после чего «вытягивает» из него всё содержимое. Методы обхода блокировки экрана и аппаратного шифрования Cellebrite держит в секрете.
За последние несколько дней в сети появились жалобы покупателей комплектов от Cellebrite. Они утверждают, что устройства не работают — «коробочки» отказываются вскрывать свежие смартфоны на новых версиях ОС. Более того, оказалось, что компания всё-таки может их взломать, но для этого предлагает отправить устройства ей напрямую — для этого даже открыт специальный Cellebrite Advanced Services.
Эксперты предполагают, что компания просто хочет избежать утечки своих методов вскрытия смартфонов. Нечто подобное произошло во второй половине 2021 года: тогда разработчики безопасного мессенджера Signal сами взломали устройство для взлома от Cellebrite и модифицировали его, узнав секреты компании. Теперь Cellebrite очевидно перестраховывается и предлагает пользователям воспользоваться их дистанционным сервисом. К слову, он совсем не бесплатен — покупатели дорогостоящего комплекта для взлома смартфонов должны выложить еще по $4 тысячи за каждое устройство, которое окажется ему «не по зубам».
У всей этой истории есть еще один неожиданный вывод. С самого своего выхода на рынок Cellebrite во всеуслышание заявляла, что устройства для взлома смартфонов она продает исключительно правоохранительным органам и только после тщательных проверок заказчика. Последняя история подводит нас к неприятному факту: похоже, что купить этот комплект могут и частные лица, не имеющие к полиции никакого отношения.
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