Соцсеть Дональда Трампа Gettr взломали неизвестные. Они переименовали профили самых известных политиков. Об этом сообщает Business Insider.
Неизвестный хакер совершил атаку на верифицированных — подтвержденных — пользователей социальной сети Трампа под названием Gettr. В частности, он взломал профили Майкла Помпео, бывшего госсекретаря США, Джейсона Миллера, пресс-секретаря Дональда и других членов команды бывшего президента. К слову, Джейсон Миллер номинально является создателем ресурса Gettr.
Все учетные записи злоумышленник переименовал на фразу «@JubaBaghdad был здесь 🙂 ^^ свободу Палестине^^». Хакер сказал, что взломать соцсеть Трампа было очень легко, и бывшему президенту США нужно было сначала обеспечить должный уровень безопасности и защищенности ресурса, прежде чем запускать его в открытый доступ. К слову, аккаунт Трампа в Gettr сейчас заблокирован — кажется, блокировки будут преследовать его вечно.
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