Gettr


Соцсеть Дональда Трампа Gettr взломали неизвестные. Они переименовали профили самых известных политиков. Об этом сообщает Business Insider.

Неизвестный хакер совершил атаку на верифицированных — подтвержденных — пользователей социальной сети Трампа под названием Gettr. В частности, он взломал профили Майкла Помпео, бывшего госсекретаря США, Джейсона Миллера, пресс-секретаря Дональда и других членов команды бывшего президента. К слову, Джейсон Миллер номинально является создателем ресурса Gettr.

Gettr

Все учетные записи злоумышленник переименовал на фразу «@JubaBaghdad был здесь 🙂 ^^ свободу Палестине^^». Хакер сказал, что взломать соцсеть Трампа было очень легко, и бывшему президенту США нужно было сначала обеспечить должный уровень безопасности и защищенности ресурса, прежде чем запускать его в открытый доступ. К слову, аккаунт Трампа в Gettr сейчас заблокирован — кажется, блокировки будут преследовать его вечно. 

Gettr

Ранее мы рассказали о том, что WhatsApp попал под штрафные санкции в России — после принятия закона «о приземлении» зарубежных компаний мессенджер не смог привести доказательства того, что хранит данные россиян на территории РФ.

Ранее мы сообщили о факте открытия соцсети Gettr. Кроме того, мы рассказали, каких Android-приложений в Google Play Market нужно опасаться, а какие — срочно удалить со своих смартфонов. 



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Источник:

BusinessInsider BusinessInsider

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