Российские банки фиксируют резкое увеличение количества мошеннических звонков их клиентам с использованием роботов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Речь идет о «знаменитых» псевдо-звонках от «службы безопасности банка» — только теперь мошенники внедрили новую приманку. Выглядит это так: россиянин получает входящий звонок от неизвестного номера и отвечает на него. В трубке он слышит «механический» голос, который озвучивает ему всё ту же самую легенду — «с вашей карты был совершен перевод на сумму ХХХ рублей. Подтверждаете перевод?» После этого вопроса «жертва» слышит сигнал, который обычно используется для записи голосового сообщения — создается ощущение, что автоматическая роботизированная система безопасности банка «слушает» и анализирует голос пользователя.
Аналитики говорят, что подобный метод обмана оказался очень эффективным, так как люди за последнее время привыкли к «живым» операторам-обманщикам и зачастую кладут трубку уже на первых фразах. Что же касается робота-помощника, то ему пользователи склонны доверять гораздо больше — отчасти потому, что и сами банки всё чаще используют голосовых помощников для работы с клиентами. Кроме того, робот может взаимодействовать с «жертвой» другими способами — например, попросить ввести код из СМС, а не произносить его вслух. Банки уже получили множество жалоб и заявлений от пострадавших клиентов — все эти люди были обмануты роботом-мошенником.
Специалисты по кибербезопасности отмечают еще один нюанс роботизированных «разводов» — они обходятся мошенникам гораздо дешевле «живых» операторов. Злоумышленникам больше не требуется задействовать десятки человек для обзвона «жертв» — они просто загружают базу телефонных номеров в компьютерную программу и запускают автоматический обзвон.
Воспользоваться роботизированным обзвоном для мошеннических целей довольно просто: представитель ВТБ пояснил, что сейчас такая услуга всё чаще предоставляется по договору офисной телефонии по умолчанию. Ситуация усугубляется тем, что злоумышленники пользуются сервисами по подмене номеров.
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