





По данным РБК, московские власти в ближайшее время запустят сервис народного каршеринга. Владельцы автомобилей смогут сдавать свои транспортные средства в аренду другим людям.Арендовать автомобиль можно будет через мобильное приложение. Его пользователям, в отличие от других сервисов, не будет предоставляться бесплатная или льготная парковка.По замыслу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, народный каршеринг поможет частично разгрузить дороги, повысить удобство пользования транспортом, а владельцы автомобилей смогут получить дополнительный доход. Согласно статистике департамента, личный транспорт усреднённого москвича простаивает 90% времени.Правительство Москвы будет проверять профили пользователей на наличие опыта вождения и стажа управления транспортным средством. Владелец автомобиля сможет сам определять, кому разрешено брать его автомобиль в аренду (на основе данных о возрасте, опыте вождения и пр.), а также указывать место, где следует оставить автомобиль по завершению поездки.Народный каршеринг составит конкуренцию коммерческим сервисам, в результате чего цены на аренду автомобилей в Москве могут сильно снизиться. Сейчас властям Москвы необходимо регламентировать юридические процессы — в том числе предусмотреть ответственность пользователей сервиса за ущерб, нанесённый арендованному транспорту. Владельцу автомобиля, сдаваемого в аренду, придётся оформить расширенный полис ОСАГО, а это значит, что страховка будет обходиться ему намного дороже.