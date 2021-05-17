Apple выпустила iOS и iPadOS 14.6, а также macOS Big Sur 11.4, tvOS 14.6 и watchOS 7.5 Release Candidate для разработчиков. Обновления уже доступны для скачивания.
В iOS и iPadOS 14.6 добавлена поддержка новых функций Apple Music, в том числе пространственного звука с Dolby Atmos и Lossless Audio. На старте в высоком качестве будет доступно 20 000 треков, а к концу года их количество достигнет 75 000.
В этой версии появилась возможность добавления к метке AirTag адрес электронной почты в качестве метода связи. Также в iOS 14.6 состоится запуск платных подписок на подкасты, которые были представлены на апрельском мероприятии.
Разработчики могут загрузить бета-версию macOS Big Sur 11.4 с помощью механизма обновления программного обеспечения в «Системных настройках» при наличии соответствующего профиля. В этом обновлении также представлена поддержка новых возможностей Apple Music.
Операционная система tvOS 14.6 предназначена для Apple TV четвертого и пятого поколения. Помимо поддержки новых функций для Apple Music, апдейт также содержит повышение производительности и устранение ошибок.
Чтобы установить watchOS 7.5 RC, необходимо загрузить соответствующим профиль конфигурации из Apple Developer Center. После этого обновление можно установить с помощью приложения Apple Watch для iPhone. Напомним, для загрузки и установки апдейта нужно зарядить смарт-часы не менее, чем на 50 процентов, а также они должны быть подключены к зарядному устройству.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Вроде работает, сильно не напрягает. Каталина работала хуже, но на нее ставил с обновлением.
Думал на Мохаве откатиться как-то, но лень что-то)
Каталину ставил обновлением на предыдущую ОС. Может поэтому глючила.
По теме: обнова пока не прилетела, айфон Х.