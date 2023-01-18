Вышли предрелизные бета-версии iOS 16.3, iPadOS 16.3 и macOS Ventura 13.2 для разработчиков (ОБНОВЛЕНО)

Сегодня, 18 января, Apple выпустила предрелизные бета-версии iOS 16.3 RC, iPadOS 16.3 RC, tvOS 16.3 RC, watchOS 9.3 RC и macOS Ventura 13.2 RC для зарегистрированных разработчиков.
Основным нововведением в iOS 16.3 и iPadOS 16.3 стала поддержка физических ключей безопасности, которые сделают бесполезным взлом или подбор пароля злоумышленниками. Кроме того, обновление предлагает более удобный процесс переноса песни с iPhone на HomePod и наоборот. Во вторых тестовых сборках Apple изменила работу функции экстренного вызова.
Обновления также содержат исправления багов и ошибок, обнаруженных в общедоступных сборках iOS 16.2, iPadOS 16.2, macOS Ventura 13.1 и watchOS 9.2.
Помимо этого, разработчикам стали доступны iOS 15.7.3 RC и iPadOS 15.7.3 RC.
Ожидается, что общедоступные версии iOS 16.3, iPadOS 16.3 и macOS Ventura 13.2 выйдут на следующей неделе.
UPD: публичные бета-версии тоже доступны для скачивания.
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