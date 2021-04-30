Компания Apple выпустила вторые тестовые обновления iOS 14.6, iPadOS 14.6, watchOS 7.5 и tvOS 14.6. Они доступны зарегистрированным разработчикам, а скоро их смогут установить обычные пользователи, которые записались на бета-тестирование софта Apple.
Первые бета-версии этих обновлений вышли чуть более недели назад, а недавно состоялся релиз iOS 14.5, iPadOS 14.5, macOS Big Sur 11.3, watchOS 7.4 и tvOS 14.6.
Бета-версии iOS 14.6 и iPadOS 14.6 можно скачать по Wi-Fi и установить с сохранением всех пользовательских данных. watchOS можно обновить через привязанный к часам iPhone, причём на часах должно быть как минимум 50% заряда, а tvOS обновляется на Apple TV с помощью утилиты Xcode.
Это небольшие обновления, которые не содержат никаких заметных нововведений. Не исключено, что разработчики покопаются коде этих апдейтов и по традиции найдут что-нибудь интересное, как это обычно происходит (например, намёки на выпуск предстоящих продуктов или появление каких-либо новых функций).
В июне Apple может представить на конференции WWDC 2021 крупные апдейты iOS 15, iPadOS 15, macOS 12, watchOS 8 и tvOS 15. Их официальный релиз скорее всего состоится осенью после выпуска новых моделей iPhone.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru