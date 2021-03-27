29 марта Xiaomi должна провести грандиозную презентацию. Видимо, она будет настолько крутой, что вице-президент компании, Лу Вейбинг, посоветовал зрителям сего шоу «приготовить подгузники». К слову, также стало известно, что длительность презентации, которую будет вести лидер компании Лей Цзюнь, составит не менее 3 часов.
Напомним, что «Бесконечная жизнь» — именно так будет называться презентация — пройдет 29 марта, в понедельник. На ней точно будут представлены флагманские Xiaomi 11 Ultra и 11 Pro, более дешевый Xiaomi 11 Youth Edition и уникальный складной Mi Mix 4 с объективом-хрусталиком.
Кроме этого, китайский техногигант может анонсировать новое поколение Xiaomi Notebook Pro с мощной для ультрабука видеокартой Nvidia GeForce RTX 3050 Ti, безрамочный фитнес-браслет Mi Band 6, планшет Mi Pad 5 и даже кондиционер нового поколения.
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Объясните мне лешему.
Так что если нет знакомого, который в этом шарит — я бы лезть не советовал.