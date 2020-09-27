По данным аналитика The Wall Street Journal Тома Форта, не все модели смартфонов из линейки iPhone 12 будут обладать поддержкой сетей пятого поколения. Если он не ошибается, 5G не будет у самой простой модификации, которая, по слухам, получит название iPhone 12 mini.
Предполагаемые цены на различные версии iPhone 12 таковы:
- iPhone 12 mini — от 700 долларов
- iPhone 12 — от 1000 долларов
- iPhone 12 Pro — от 1100 долларов
- iPhone 12 Pro Max — от 1200-1300 долларов
Здесь указаны цены на смартфоны с базовым объёмом памяти. Модификации с увеличенным местом в накопителе будут стоить ещё дороже.
Как видно, на покупку нового смартфона Apple с поддержкой 5G потребуется потратить не менее 1000 долларов, что довольно много с учётом того, что китайские смартфоны, поддерживающие сети связи пятого поколения, стремительно дешевеют и уже стоят приблизительно от 200 долларов.
По данным инсайдеров, презентация линейки iPhone 12 состоится 13 октября, а предзаказ будет открыт 16 числа. Дата старта продаж пока не сообщается.
По слухам, цены на iPhone 12 в США и Европе будут такими же, как на iPhone 11 в прошлом году, а в России они могут вырасти (как уже случилось с новинками Apple, представленными в сентябре). Рост цен обусловлен ослаблением рубля, который за год рухнул по отношению к доллару и другим более крепким валютам приблизительно на 15%.
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Такое были на заре гсм 900/1800 у нас ты Европе и 1900 в США. С 3Г тоже был бардак.
С 5Г снова на те же грабли наступают :(
А мне пора бы уже менять свой X🤔