iPhone 12

По данным аналитика The Wall Street Journal Тома Форта, не все модели смартфонов из линейки iPhone 12 будут обладать поддержкой сетей пятого поколения. Если он не ошибается, 5G не будет у самой простой модификации, которая, по слухам, получит название iPhone 12 mini.

Предполагаемые цены на различные версии iPhone 12 таковы:

  • iPhone 12 mini — от 700 долларов
  • iPhone 12 — от 1000 долларов
  • iPhone 12 Pro — от 1100 долларов
  • iPhone 12 Pro Max — от 1200-1300 долларов

Здесь указаны цены на смартфоны с базовым объёмом памяти. Модификации с увеличенным местом в накопителе будут стоить ещё дороже.

Как видно, на покупку нового смартфона Apple с поддержкой 5G потребуется потратить не менее 1000 долларов, что довольно много с учётом того, что китайские смартфоны, поддерживающие сети связи пятого поколения, стремительно дешевеют и уже стоят приблизительно от 200 долларов.

По данным инсайдеров, презентация линейки iPhone 12 состоится 13 октября, а предзаказ будет открыт 16 числа. Дата старта продаж пока не сообщается.

По слухам, цены на iPhone 12 в США и Европе будут такими же, как на iPhone 11 в прошлом году, а в России они могут вырасти (как уже случилось с новинками Apple, представленными в сентябре). Рост цен обусловлен ослаблением рубля, который за год рухнул по отношению к доллару и другим более крепким валютам приблизительно на 15%.


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Источник:

Phone Arena Phone Arena

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