Глава подразделения автопилотирования Huawei был уволен после резких высказываний относительно продукта Илона Маска. Об этом рассказал зарубежный ресурс Gizmochina.
Во время «Всемирной конференции по искусственному интеллекту» (WAIC 2021) директор подразделения по автономному вождению Су Цзин позволил себе несколько резких комментариев относительно функции автопилота Tesla, который всегда так хвалит владелец компании Tesla Илон Маск. Су Цзин, в частности, утверждал, что «автомобили Tesla убивают людей». Журналисты предположили, что глава Huawei имел в виду несколько случаев ДТП с участием Tesla на автопилоте, о которых ранее рассказывали мировые СМИ.
Позже Huawei выступила с официальным заявлением, что теперь уже бывший глава подразделения по автономному вождению был уволен из-за своих неуместных высказываний в адрес Tesla.
Как сообщают СМИ, Су Цзин проработал в Huawei много лет и заслужил только хорошие отзывы от сотрудников. Ранее он взял на себя управление проектом создания автономных ADS-систем управления автомобилем, которые были успешно применены в авто BAIC Arcfox Alfa S — это первый авто, оснащенный модулем лидаров от Huawei и работающий на Harmony OS.
Согласно информации от других СМИ, Huawei продолжает пользоваться услугами Су Цзиня, но на официальный пост его не возвращает.
Ранее стало известно, благодаря чему Tesla не пострадала от дефицита чипов. Кроме того, мы рассказали о двух инициативах «Почты России» — доставку посылок дронами и оцифровку писем. А еще владельцы смартфонов Xiaomi начали получать знаковое обновление, которое должно решить давнюю проблему.
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