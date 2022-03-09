MacBook Air 2022 не оправдает ожиданий. Похоже, он получит старый чип

MacBook Air, который предположительно выйдет в 2022 году, может не получить новый SoC от Apple. Об этом рассказали в 9to5Mac со ссылкой на инсайдеров.
Про обновленный MacBook Air мы видели уже немало утечек и слухов. Большинство из них сходятся в одном: ультрабук избавится от приставки Air, кардинально сменит дизайн и получит новый SoC Apple Silicon M2. Однако касательно последнего пункта появились сомнения.
Predictions for new MacBook Air in 2022:— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 9, 2022
1. Mass production in late 2Q22 or 3Q22
2. Processor: M1 chip
3. No mini-LED display
4. All-new form factor design
5. More color options
Известный аналитик и инсайдер Минг-Чи Куо сообщает, что будущий MacBook 2022 года может получить всё тот же чип Apple Silicon M1. Если это предположение окажется верным, то получается, что Apple просто проведет внешний редизайн устройства и не более.
Впрочем, если цена остается прежней — $999 за базовую версию — такое решение выглядит неплохо: в прошлом году компания представила новый дизайн-код вместе со своими MacBook Pro 14 и 16, а теперь можно обновить и Air. При этом SoC M1 всё еще отлично справляется с поставленными задачами и язык не повернется назвать его старым — на вчерашней презентации этот чип получил и обновленный iPad Air.
Скорее всего, Минг-Чи изменил свое мнение после презентации, на которой компания неожиданно представила не Silicon M2, а еще одну, самую производительную, модификацию чипа M1. Похоже, Apple хочет продлить жизненный цикл первой серии Silicon и не собирается обновлять его номер каждый год.