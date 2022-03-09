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Apple Mac MacBook Слухи Утечки

MacBook Air 2022 не оправдает ожиданий. Похоже, он получит старый чип

Олег
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MacBook Air


MacBook Air, который предположительно выйдет в 2022 году, может не получить новый SoC от Apple. Об этом рассказали в 9to5Mac со ссылкой на инсайдеров.

Про обновленный MacBook Air мы видели уже немало утечек и слухов. Большинство из них сходятся в одном: ультрабук избавится от приставки Air, кардинально сменит дизайн и получит новый SoC Apple Silicon M2. Однако касательно последнего пункта появились сомнения. 



Известный аналитик и инсайдер Минг-Чи Куо сообщает, что будущий MacBook 2022 года может получить всё тот же чип Apple Silicon M1. Если это предположение окажется верным, то получается, что Apple просто проведет внешний редизайн устройства и не более.

Впрочем, если цена остается прежней — $999 за базовую версию — такое решение выглядит неплохо: в прошлом году компания представила новый дизайн-код вместе со своими MacBook Pro 14 и 16, а теперь можно обновить и Air. При этом SoC M1 всё еще отлично справляется с поставленными задачами и язык не повернется назвать его старым — на вчерашней презентации этот чип получил и обновленный iPad Air.

Скорее всего, Минг-Чи изменил свое мнение после презентации, на которой компания неожиданно представила не Silicon M2, а еще одну, самую производительную, модификацию чипа M1. Похоже, Apple хочет продлить жизненный цикл первой серии Silicon и не собирается обновлять его номер каждый год.

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Источник:
9to5mac
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Комментарии

–477
n0mer
Уродец со "старым" железом. Надеюсь, компании в этот раз не нужно будет 6-7 лет, чтобы осознать свой очередной фейл.
9 марта 2022 в 15:57
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Cinematic
0
Cinematic
Обращение к редакции:
Подскажите мне пожалуйста, почему пропали лайки с моего аккаунта? Интереса ради🤔
9 марта 2022 в 11:00
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Cinematic
0
Cinematic
Если будет с вырезом под камеру, то макбуки будут окончательно для меня мертвы(
9 марта 2022 в 10:58
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