По данным Bloomberg, компания Microsoft, точно так же, как Apple, собирается наладить выпуск процессоров собственной разработки. Это позволит ей сэкономить на закупке компонентов для своих устройств, а также ослабить зависимость от Intel, AMD и Qualcomm.
Подразделение, которое занимается разработкой процессоров, подчинено главе Azure Джейсону Зандеру, а это значит, что эти чипы в первую очередь создаются с прицелом на использование в серверах и облачной инфраструктуре. Впрочем, не исключено, что Microsoft решит применять их в ноутбуках, планшетах, компьютерах и игровых консолях.
Microsoft активно набирает в новую команду бывших сотрудников Intel, AMD, Nvidia и Qualcomm. Сейчас Azure строится на процессорах семейства Intel Xeon. В ноутбуках и планшетах Surface применяются как процессоры Intel, так и чипы Snapdragon, созданные Microsoft в сотрудничестве с Qualcomm.
Акции Intel на фоне этих слухов подешевели на 6,5% до 47,5 долларов за штуку. Капитализация AMD просела менее значительно — всего на 1%.
Этой осенью компания Apple выпустила MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini, построенные на процессоре M1 с ARM-архитектурой, и составила план по полному отказу от чипов Intel в ближайшие годы. Как показывают тесты, эти процессоры производительнее и экономичнее, чем продукция Intel, а встроенный в них видеочип вполне сравним с дискретными видеокартами начального уровня, то есть вполне может считаться игровым. Кроме того, интеграция собственного процессора, по заявлению Apple, позволила увеличить время автономной работы ноутбуков до 15 часов.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Мы все знаем кто они и откуда.)