Мэр Москвы и руководитель рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом Сергей Собянин предложил распространить действие цифровых пропусков по всей России. Сейчас они действуют в Москве, Московской области и ещё нескольких регионах.
«Я считаю, что её можно не только на близлежащие регионы развернуть, но и на другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах. Понятно, что одним развертыванием коечного фонда эту проблему не победить. Необходимо дальше администрировать четко карантинные мероприятия», — сказал Собянин.
Пропускной режим действует в Москве с 15 апреля. Это одна из мер борьбы с распространением коронавируса. Жителям города необходимо получать специальный цифровой пропуск для передвижения на любых видах транспорта (личном, служебном, общественном), при этом нужно указывать цель поездки. На пешеходов это требование не распространяется, но они должны придерживаться режима самоизоляции и могут покидать дом только по необходимости (например, для выгула собаки или визита в ближайший магазин или аптеку).
Контроль цифровых пропусков в Москве автоматизирован: за передвижением жителей следят с помощью дорожных камер (для автомобилей), турникетов в метро и валидаторов (для тех, кто пользуется общественным транспортом. Передвигаться на общественном транспорте теперь можно только при оплате проезда картами «Тройка» или «Стрелка» либо с использованием месячного проездного или социальной карты москвича. Карту необходимо привязывать к цифровому пропуску не менее чем за 5 часов до начала поездки, иначе оплата не совершится, и воспользоваться транспортом не получится.
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