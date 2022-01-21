

Представитель Минпромторга ответил на вчерашние угрозы правительства США о готовящемся запрете экспорта электроники в Россию. Об этом рассказали в «ТАСС».



Согласно источнику, комментарий для «ТАСС» предоставил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров через пресс-службу ведомства. Мантуров считает, что эти ограничения — если они вообще когда-нибудь введутся — не имеют ничего общего с защитой интересов Украины и навредят в первую очередь не россиянам, а американцам.



«Возможные ограничения поставок произведенной за рубежом с использованием американских технологий продукции в первую очередь ударят по самим производителям, которые могут лишиться привлекательного рынка», — Денис Мантуров





