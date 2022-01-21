Рассея и США


Представитель Минпромторга ответил на вчерашние угрозы правительства США о готовящемся запрете экспорта электроники в Россию. Об этом рассказали в «ТАСС».

Согласно источнику, комментарий для «ТАСС» предоставил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров через пресс-службу ведомства. Мантуров считает, что эти ограничения — если они вообще когда-нибудь введутся — не имеют ничего общего с защитой интересов Украины и навредят в первую очередь не россиянам, а американцам.
«Возможные ограничения поставок произведенной за рубежом с использованием американских технологий продукции в первую очередь ударят по самим производителям, которые могут лишиться привлекательного рынка», — Денис Мантуров
Глава Минпромторга утверждает, что по «критической номенклатуре электронно-компонентной базы поставок из США в РФ сейчас практически не осуществляется», а основным экспортёром техники в Россию являются азиатские страны — например, Китай.

Сами же угрозы о введении ограничений на экспорт электроники из США в РФ Мантуров называет банальным вытеснением конкурентов (даже потенциальных) и политической борьбой, плохо прикрытой интересами Украины. Он говорит, что он решения американского правительства пострадают в первую очередь американские же производители электронных товаров.

К слову, ранее в СМИ появлялись новости о попытках Минцифры РФ договориться с брендами вроде Lenovo о локализации техники и даже выпуске компьютеров на базе российских процессоров и операционных систем (модификаций Linux). 



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Источник:

ТАСС ТАСС

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