Полторы недели назад компания Activision Blizzard убрала свои игры из сервиса NVIDIA GeForce Now, а теперь такое же решение принял не менее известный паблишер Bethesda Softworks.Activision Blizzard удалила такие игры, как Call of Duty: Modern Warfare, Diablo III, Hearthstone, Overwatch и многие другие, однако NVIDIA надеется на то, что они вернутся в каталог GeForce Now. Bethesda Softworks прикрыла доступ к большинству своих игр в этом сервисе (в том числе Fallout, Elder Scrolls, Wolfenstein и Doom), оставив лишь одну — Wolfenstein: Youngblood.Сервис GeForce Now недавно вышел из статуса бета-тестирования и доступен официально во многих странах мира, в том числе в России. Его главная особенность заключается в возможности с помощью стриминга запускать требовательные игры даже на слабых компьютерах. Несмотря на действия Activision Blizzard и Bethesda Softworks, каталог GeForce Now по-прежнему довольно обширный.Подробный обзор GeForce Now вы можете прочитать здесь , а тут написано о том, как воспользоваться пробным периодом и три месяца играть бесплатно.