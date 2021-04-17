Попытка запустить Doom на всем, что имеет процессор, давно уже стала негласным «киберспортом». Эту классическую игру запускали на различных калькуляторах (в том числе запитанных от картошки), на тестах на беременность и даже внутри другой игры — на виртуальном компьютере в Minecraft.
Основная проблема большинства таких портирований в том, что нужно было серьезно модифицировать как код игры, так и ОС самого девайса. Однако теперь эта проблема в прошлом: программист Ахмед Фатум создал bareDoom — версию игры, работающую прямо в загрузчике BareBox.
Загрузчик — это низкоуровневая программа, которая позволяет подготовить устройство к старту системы (например, он инициализирует оборудование, загружает ядро системы и передает ему нужные параметры). Плюс вышеуказанного BareBox (раньше он назывался U-Boot-v2) в том, что он бесплатен и открыт (лицензия GNU GPL v2), а также поддерживает множество архитектур, таких как ARM, Blackfin, MIPS, Nios II и x86.
Иными словами, этот загрузчик можно с минимальными усилиями запустить почти на всем чем угодно, будь то современный компьютер с UEFI или стиральная машина на простеньком MIPS-процессоре. А раз DOOM теперь умеет работать прямо внутри загрузчика, то, получается, эту классическую игру можно достаточно легко запустить практически на любой технике.
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