





В рамках интервью с журналисткой Карой Свишер нынешний CEO Apple Тим Кук поделился планами на будущее. По его словам, скорее всего он не будет управлять компанией через 10 лет, однако точная дата его ухода «еще не видна». Что интересно, за последние несколько лет Apple покинули такие ведущие специалисты, как Джони Айв, Дэн Риччио и Фил Шиллер, поэтому не удивительно, что Куку был задан вопрос о будущем поста гендиректора компании.Тим Кук работает в Apple с 1997 года и стал генеральным директором в 2011 году после смерти основателя компании, Стива Джобса. Он уже не молод: CEO Apple отпраздновал свое 60-летие в прошлом году, и, естественно, есть много предположений о том, сколько еще он будет руководить крупнейшей в мире компанией.И хотя в интервью Кук не дал даже намека на то, кто может стать его преемником, у издания Bloomberg есть свои предположения, которыми они поделились еще в прошлом году. По их мнению, на место гендиректора Apple может прийти или текущий глава по аппаратному обеспечению Джон Тернус, или операционный директор Джефф Уильямс.