Санкции со стороны США продолжают негативно сказываться на компании Huawei. Продажи падают из-за отсутствия сервисов Google на её смартфонах, а теперь ещё и возникли проблемы с одним из ключевых компонентов.
Huawei не может заказывать производство процессоров серии Kirin на заводе TSMC, а поставки от MediaTek и Qualcomm крайне ограничены. Власти США запрещают производителям поставлять для Huawei любые микросхемы, обладающие поддержкой 5G.
Последней линейкой смартфонов, в которых используется процессор Kirin, стала Mate 40, причём компания зарезервировала абсолютно все запасы Kirin 9000 для этих устройств. По данным инсайдеров, дефицит и проблемы с закупкой процессоров вынудит Huawei сильно уменьшить производство флагманских смартфонов.
Предполагается, что в следующем году у Huawei будет всего одна флагманская линейка — P50. Она выйдет ориентировочно к середине года. От флагманской серии Mate придётся отказаться, по крайней мере временно. Huawei надеется на то, что смартфоны серии Mate 40 ещё долго не потеряют актуальность и будут пользоваться спросом в 2021 году.
Недавно Huawei объявила о предстоящей продаже бренда Honor. Обычно флагман этого бренда выпускался в конце года, но на этот раз сроки сдвинулись — линейка Honor V40 выйдет, предположительно, в январе 2021 года. Инсайдеры утверждают, что эти устройства разрабатываются инженерами Huawei невзирая на предстоящую продажу бизнеса Honor. Это означает, что вряд ли на них будет предустановлен Android со встроенными сервисами Google.
С весны 2019 года компания Huawei находится в чёрном списке Министерства торговли США, из-за чего американским компаниям запрещено сотрудничать с ней. Huawei не может лицензировать Android с сервисами Google, а дальнейшие обновления Android находятся под вопросом. Huawei развивает собственные сервисы, а в 2021 году планирует обеспечить совместимость своей операционной системы HarmonyOS со смартфонами. Huawei долго не хотела портировать HarmonyOS на смартфоны в надежде на то, что власти США позволят ей возобновить полноценное сотрудничество с Google.
Агентство BusinessStandard прогнозирует, что в 2020 году Huawei займёт 14% общемирового рынка смартфонов, а в 2021 году при условии сохранения санкций со стороны США доля этой компании может упасть до 4%. В надежде спасти свой бизнес Huawei недавно продала бренд Honor, но нет никакой гарантии, что власти США снимут с него санкции и позволят ему лицензировать Android с сервисами Google.
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