Министерство здравоохранения России издало указ, утверждающий новую форму сертификата об иммунации от коронавируса. Этот сертификат можно предъявлять в виде QR-кода, который выдают в личном кабинете «Госуслуг».
В приказе указаны сроки действия QR-кода. Они отличаются в зависимости от того, перенёс человек COVID-19 или вакцинировался. От переболевших не требуют ставить прививку, если они хотят посещать общественные места, но их QR-коды имеют более короткий срок действия, чем у привитых.
Сроки действия QR-кодов:
- После вакцинации — один год
- После перенесённого заболевания — полгода
Предусмотрен и такой случай, когда человек заболел после прививки: QR-код аннулируется и начинает действовать заново при выздоровлении пациента, но по условиям для переболевших, то есть в течение полугода после перенесённого заболевания. Сертификат и QR-код также могут получить те, кто не прививается из-за отвода по медицинским показателям. На таких лиц не будут распространяться ограничения на посещение общественных мест (кафе, магазинов и прочего).
Новая форма сертификата об иммунации от коронавируса уже вступила в действие. QR-код можно скачать на «Госуслугах», а бумажную версию сертификата с QR-код можно выгрузить оттуда же либо получить в МФЦ начиная с 16 ноября. В скором времени в России могут быть приняты два закона, регламентирующие применение ковидных QR-кодов и устанавливающие ограничения для лиц без иммунации от коронавируса.
Ранее в «Госуслугах» возникла путаница. Срок действия QR-кодов для вакцинированных был уменьшен с года до полугода, из-за чего у некоторых из тех, кто привился, сертификаты были аннулированы. Минздрав объяснил это техническим сбоем и восстановил прежние сроки действия.
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