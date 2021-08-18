Первая половина августа уже пролетела, а это означает, что буквально через несколько недель студентам предстоит ворваться в учебные заведения и окунуться с головой в приобретение новых знаний. Мы собрали ряд полезных гаджетов, которые пригодятся для учебы и не только.
MacBook Air на M1
Пожалуй, компьютер остается одним из самых важных гаджетов для обучения. Эти устройства используются для записи лекций, работы над учебными проектами, а также для развлечений. Наверняка у нас не получится быть особо оригинальными, если предположить, что для студентов важна мобильность и автономность.
MacBook Air на процессоре M1 до сих пор остается непревзойденным устройством в плане эргономичности и времени автономной работы. Он с легкостью поместится буквально в любой повседневный рюкзак, а заряженная на 100 процентов батарея позволяет проработать ноутбуку без розетки 8-9 часов. Кстати, о своем опыте перехода на Air я рассказал здесь и тут. Приобрести его можно прямо сейчас со скидкой за 87 990 р.
Смарт-часы Amazfit GTR 2e
Умные часы уже довольно давно перестали быть продолжением смартфона. Эти функциональные гаджеты полезны для самоорганизации и поддержания активного образа жизни. Такой стильный аксессуар позволит придерживаться определенного расписания и напомнит о необходимости сделать разминку.
Amazfit GTR 2e выполнены в классическом форм-факторе с безрамочным дизайном. Размер дисплея составляет 1,39 дюйма, на него можно установить более 50 циферблатов на любой вкус и цвет. Всё это настраивается с помощью удобного приложения Zepp, которое поддерживает iOS и Android. Есть наличие режима Always-on Display и отслеживание 90 спортивных режимов.
Смарт-часы отслеживает важные показатели здоровья, среди которых уровень кислорода в крови, сердцебиение, качество сна и многое другое. Для любителей прямоугольных корпусов у Amazfit в наличии имеется модель GTS 2e. Прямо сейчас у бренда стартовала акция, в рамках которой гаджеты можно приобрести за 9 990 р.
Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Pro
TWS-наушники Galaxy Buds Pro компания Samsung представила в начале 2021 года вместе с модельным рядом смартфонов Galaxy S21. Устройство получило звучание от бренда AKG и систему активного шумоподавления, которая позволит отключиться от отвлекающего фактора и сосредоточиться на прослушивании записей лекций или другого полезного контента.
Galaxy Buds Pro защищены от воды по стандарту IPX7. Подробнее о наушниках вы можете почитать в нашем обзоре. Прямо сейчас их можно приобрести со скидкой за 14 990 рублей. На недавнем мероприятии Samsung представила наиболее доступную версию, получившую название Galaxy Buds2. По предзаказу их стоимость составляет 10 990 рублей.
Трекеры AirTag или SmartTag
AirTag или SmartTag — небольшие, но очень полезные гаджеты. Трекеры позволяют держать под контролем различные предметы. Например, метку можно закинуть в рюкзак. Это поможет найти его в случае, если тот был забыт где-либо.
Помимо отслеживания, маячки AirTag и SmartTag позволяют настраивать различные автоматизации. Мы подробно рассказывали о них в обзорах. Приобрести трекер от Apple можно за 2 990 рублей, а гаджет для экосистемы Samsung обойдется в 2 490 р.
Принтер HP DeskJet Plus Ink Advantage 6475
Это оптимальное решение, которым можно управлять прямо со смартфона. А еще это довольно компактное устройство с вполне эстетичным дизайном, который отлично впишется в любой интерьер. Не будет лишним упомянуть о наличии функции сканирования. Стоимость HP DeskJet Plus Ink Advantage 6475 составляет 7 190 рублей, а подробнее о нём вы можете почитать в нашем обзоре.
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