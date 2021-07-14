Apple направила поставщикам требование увеличить темпы производства линейки iPhone 13. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на авторитетного инсайдера Марка Гурмана из Bloomberg.
Согласно источнику, Apple требует от своих партнеров-поставщиков произвести до 90 миллионов единиц iPhone 13 до конца 2021 года. В это количество включаются все модели 13-й линейки. К слову, в этом году компания серьезно увеличила заказы — в 2020-м Apple заказала около 75 миллионов единиц iPhone 12. Разница составляет порядка 20%.
Аналитики считают, что для такого решения компании есть две причины.
- Во-первых, Apple явно перестраховывается — в прошлом году из-за пандемии и глобального дефицита микроэлектроники компании пришлось отложить старт продаж примерно на месяц, а это очень плохо сказывается как на репутации и стоимости акций, так и на спросе на новые гаджеты. В этом году дефицита быть не должно и все желающие, скорее всего, получат новые смартфоны в назначенное время после релиза.
- Во-вторых, Apple возлагает большие надежды именно на 13-ю линейку — в компании считают, что она будет очень хорошо продаваться. Возможно, что «тринашке» пророчат даже больший успех, чем был у линейки iPhone 12. Именно поэтому производство наращивается — Apple готовится удовлетворить валовый спрос на будущие смартфоны.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: