iPhone 13


Apple направила поставщикам требование увеличить темпы производства линейки iPhone 13. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на авторитетного инсайдера Марка Гурмана из Bloomberg.

Согласно источнику, Apple требует от своих партнеров-поставщиков произвести до 90 миллионов единиц iPhone 13 до конца 2021 года. В это количество включаются все модели 13-й линейки. К слову, в этом году компания серьезно увеличила заказы — в 2020-м Apple заказала около 75 миллионов единиц iPhone 12. Разница составляет порядка 20%.

Аналитики считают, что для такого решения компании есть две причины.
  • Во-первых, Apple явно перестраховывается — в прошлом году из-за пандемии и глобального дефицита микроэлектроники компании пришлось отложить старт продаж примерно на месяц, а это очень плохо сказывается как на репутации и стоимости акций, так и на спросе на новые гаджеты. В этом году дефицита быть не должно и все желающие, скорее всего, получат новые смартфоны в назначенное время после релиза.
  • Во-вторых, Apple возлагает большие надежды именно на 13-ю линейку — в компании считают, что она будет очень хорошо продаваться. Возможно, что «тринашке» пророчат даже больший успех, чем был у линейки iPhone 12. Именно поэтому производство наращивается — Apple готовится удовлетворить валовый спрос на будущие смартфоны.
Ранее мы рассказали о нескольких новых фишках будущей iOS 15 — «перетягивании» скриншотов, генераторе 2FA-кодов для авторизации, а также «фоновых звуках». Кроме того, Apple собирается изменить систему обновлений — теперь компания будет поддерживать несколько разных версий ОС. 



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Источник:

MacRumors MacRumors

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