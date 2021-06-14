Будущие наушники Beats Studio Buds от Apple поступят в продажу по цене $149. Об этом сообщил ресурс Gizmochina со ссылкой на аналитика Джона Проссера. Если учитывать ценообразование на продукты Apple в РФ в последние пару лет, то можно предположить, что в нашей стране они будут стоить около 15 тысяч рублей.
Ранее Beats Studio Buds уже «засветились» на живых фото — в частности, их обнаружили в базе Евразийской комиссии по связи, где наушники сфотографированы рядом с линейкой. Что же касается AirPods 3, их фотографии появились в сети еще в начале весны и многие ждали их релиза 20 апреля вместе с новыми iMac и iPad Pro.
В 2021 году ожидается выход двух моделей наушников от Apple: обновленных базовых AirPods 3-го поколения и совершенно новых Beats Studio Buds. После окончания презентации 20 апреля аналитики предсказывали их анонс вместе с запуском lossless-аудио в стриминг-сервисе Apple Music, однако этого не случилось.
До конца года есть несколько вариантов для релиза наушников.
- Во-первых, Apple может просто выложить их на своем официальном сайте без отдельной презентации, как это произошло с AirPods 2-го поколения в 2019 году.
- Во-вторых, наушники могут показать на предстоящей презентации в сентябре, вместе с новыми iPhone 13, Apple Watch 7 и MacBook Pro 16’’.
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