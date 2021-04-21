Вчера состоялось мероприятие Apple «Полный расцвет», на котором были представлены iPhone 12 в фиолетовом цвете, обновленный сервис подкастов, маячки AirTag, Apple TV 4K, iPad Pro и iMac на процессорах M1. Возможно, за довольно насыщенной презентацией мы не обратили внимание, но компания продемонстрировала вектор дальнейшего развития инноваций и синергии аппаратной составляющей с программным обеспечением.
iMac — он теперь яркий, легкий и быстрыйApple продолжает свой плановый переход на процессоры собственной разработки. Вслед за первой линейкой, состоящей из 13-дюймовых MacBook Pro и Air, а также Mac mini, последовал обновленный iMac в ярких расцветках. Запустив в 2020 году серию iPhone 12, купертиновцы представили всем новый дизайн-код своих устройств на ближайшую пятилетку. Он теперь ярко прослеживается в цепочке из iPad Pro, iMac и прошлогодней серии айфонов.
Переход на процессор M1 открывает перед Apple широчайшую перспективу экспериментов с форм-факторами десктопов. Таким образом компания в очередной раз переосмысляет компьютер, которому теперь необязательно быть тяжелым и неповоротливым. В том числе на такое решение накладывается отпечаток 2020-го года с массовым переходом на удаленную работу. Реалии таковы, что дома нужен компьютер, но не всегда удается обустроить стабильное рабочее место, поэтому в идеале он должен сохранять некую мобильность. Наверняка, новый iMac можно без усилий одной рукой перенести из спальни в гостиную.
iPad Pro — он стал ближе к компьютерам еще больше, чем мы думаемС каждым новым поколением Apple приближает модельный ряд iPad Pro к полноценным компьютерам. Сначала компания сделала для планшетов собственную операционную систему, отделив тем самым её от iOS. Таким образом нам впервые показали, что эра потребления контента прекратилась и iPad становится полноценным инструментом для его создания. С внедрением чипа M1 в серию Pro планшеты Apple становятся еще ближе к полноценным компьютерам.
Это всего лишь предположение, но, возможно, уже на WWDC этого года мы увидим в iPadOS много заимствованных функций из macOS. Так Apple может сделать первый шаг в сторону унификации двух операционок.
Процессор M — залог успеха и лидер на ближайшее будущееПосле презентации «Полный расцвет» стало ясно, что внутри Apple основную позицию занял чип M1. Казалось бы, для компании он будет «первой ласточкой» отказа от процессоров, но, судя по всему, купертиновцы остались довольными его обкаткой после запуска MacBook Pro, Air и Mac mini 2020 года. Даже я не остался в стороне и за несколько недель после перехода на прошлогодний эйр вижу M1 в максимально положительном ключе. Подробнее о своих первых впечатлениях рассказывал здесь и тут.
Одно из основных достоинств Apple — полностью закрытый цикл программного и аппаратного обеспечения. Компания запустила унификацию платформы своих продуктов. Вероятно, в ближайшие несколько лет мы увидим, что флагманские устройства, начиная с iPhone и iPad Pro, заканчивая компьютерами, будут работать на серии процессоров M, а чипы A будут производиться для более доступных продуктов.
Это станет весомым плюсом для разработчиков, которым не нужно будет оптимизировать свои приложения для различных процессоров. Таким образом Apple может привлечь еще больше заинтересованных лиц в App Store, а самое главное в свой игровой сегмент. Помните как устроены консоли Xbox и PlayStation? В каждом поколении, не считая минорных апдейтов, идёт строгий набор компонентов, на который ориентируются создатели игр. Аналогичный подход к архитектуре в устройствах Apple может потенциально привлечь новые проекты в игровой сервис Apple Arcade. Представьте, что вы разработчик и один ваш проект одинаково хорошо работает на iPhone, iPad и компьютерах Mac. Также не будет лишним отметить, что аудитория этих устройств растет из года в год.
Впереди нас ждет только лучшееУверен, что разработка и развитие чипов серии M во многом определит дальнейший вектор для Apple. До 2020 года мы видели, как направление для компании выбирали дизайнеры, а, начиная с 2021 года его будут во многом определять инженеры. Обратите внимание на то, каким стал новый iMac благодаря переходу на производительный и энергоэффективный процессор собственной разработки.
Что касается конкурентов, они сейчас находятся на стадии «отрицания». Все последние маркетинговые кампании Intel напоминают предсмертные конвульсии. Компания сопротивляется современности и обеими руками цепляется за прошлое, словно утопающий. Реальность такова, что ты открываешь дверь в будущее или уходи. Процессор Apple M1 здесь. И это новый король!
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Молодцы.